BFH: Neue anhängige Verfahren im März 2026

Zur Anwendung des Verlustabzugsverbots nach § 8c Abs. 1 KStG i. V. m. § 10a GewStG bei unterjährigem Wechsel der Gesellschafter im Falle des Bestehens einer Organschaft – Zur Anwendung des § 8d KStG bei mehrstufiger Organschaft.

Sind Finanzierungsaufwendungen für den Erwerb der Beteiligung an der dividendenausschüttenden Gesellschaft unter den Begriff "im unmittelbaren Zusammenhang mit Gewinnanteilen stehende Aufwendungen" i. S: d. § 9 Nr. 2a Satz 3 (bzw. Nr. 7 Satz 2 i. V. m. Nr. 2a Satz 3) GewStG zu fassen?

Zur Ermittlung des Grundbesitzwerts eines mit Altlasten verunreinigten Grundstücks für Zwecke der Grunderwerbsteuer bei Anteilsvereinigung/-übertragung.

Besteht für den Zeitraum von September 2020 bis April 2021 ein Anspruch auf Kindergeld, wenn das Kind aufgrund einer Schwangerschaft und coronabedingter Einschränkungen im September 2020 ein Beschäftigungsverbot erhielt, aber bereits seit Juni 2020 keine Nachweise über Bewerbungen einreichte und im August 2020 von der Agentur für Arbeit ohne Mitteilung an die Antragstellerin als ausbildungssuchend abgemeldet wurde?

Ist die Berücksichtigung eines Investitionsabzugsbetrags (in 2021) für eine häusliche Photovoltaikanlage auch dann zulässig, wenn die Anlage aufgrund der weit überwiegenden Nutzung zur Stromproduktion für den privaten Verbrauch im maßgeblichen Zeitraum nicht (fast) ausschließlich betrieblich genutzt wird?

Können Pflegeleistungen durch einen ausländischen Unternehmer im Inland steuerfrei erbracht werden?

Sind Nachzahlungszinsen aus ursprünglichen Zinsfestsetzungen im Rahmen geänderter Zinsfestsetzungen den Erstattungszinsen für die Unterschiedsbeträge gemäß § 233a Abs. 5 Satz 3 AO (gemindert) als bisher festzusetzende Zinsen auch dann hinzuzurechnen, wenn für die Erhebung der ursprünglich festgesetzten Nachzahlungszinsen Zahlungsverjährung eingetreten ist?

2. Ist die in der Regelung des § 52 Abs. 28 Satz 5 EStG enthaltene echte Rückwirkung verfassungswidrig und verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz?

1. Sind Rentenzahlungen aus einem vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen, begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht auch nach der Änderung des § 52 Abs. 28 Satz 5 EStG durch das JStG 2004 insgesamt den Einkünften aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG 2004 zuzuordnen und unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG 2004 steuerfrei, soweit die Summe der ausgezahlten Rentenbeträge das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der Überschussanteile nicht übersteigt?

Unternehmer



Einlageminderung/Rückwirkendes Ereignis Gewinnhinzurechnung aufgrund Einlageminderung nach § 15a des EStG bei einer entprägten KG Muss bei einer KG, die von gewerblichen Einkünften auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung wechselt, das bisher aufgebaute negative Kapitalkonto des Kommanditisten bei der Anwendung des § 15a EStG weiter berücksichtigt werden? Ist der bei der Entprägung einer gewerblich geprägten KG entstehende Verlust bei der Berechnung einer Gewinnhinzurechnung nach § 15a Abs. 3 Satz 2 EStG in die Summe der ausgleichs- oder abzugsfähigen Verluste einzubeziehen? Liegt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO vor, wenn ein finanzgerichtliches Urteil nachträglich statt eines Entprägungsgewinns einen Entprägungsverlust feststellt und dadurch rückwirkend die Höhe des Kapitalkontos des Kommanditisten ändert?