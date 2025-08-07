BFH: Alle am 7.8.2025 veröffentlichten Entscheidungen

Alle am 7.8.2025 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Keine Änderung zu Lasten des Steuerpflichtigen bei Vorläufigkeit nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO
Ein nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Abgabenordnung (AO) für vorläufig erklärter Steuerbescheid kann nicht gemäß § 165 Abs. 2 AO zu Lasten des Steuerpflichtigen geändert werden.
Anlaufhemmung bei der Festsetzungsfrist für Haftungsbescheide
Aus der Verweisung in § 191 Abs. 3 Satz 1 AO folgt, dass die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO auch bei der Inanspruchnahme von Haftungsschuldnern anzuwenden ist, wenn der Haftungsschuldner aufgrund gesetzlicher Pflichten (§§ 34, 35 AO) Steuererklärungen oder Steueranmeldungen für einen Vertretenen abzugeben hat.
Erstattung von Kapitalertragsteuer an japanische Mutterkapitalgesellschaften
Der BFH hat dem EuGH verschiedene Fragen, die im Zusammenhang mit dem abgeltenden Einbehalt von Kapitalertragsteuer auf Dividenden an Drittstaatengesellschaften von Belang sind, zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Alle am 31.7.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
850
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
713
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
576
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
500
Abschreibung für eine Produktionshalle
402
Teil 1 - Grundsätze
363
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
355
5. Gewinnermittlung
304
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
300
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
282
07.08.2025
EuGH-Vorlage zu etwaiger Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit
07.08.2025
Rückkehr eines in der Schweiz tätigen Arbeitnehmers
06.08.2025
Erteilung von Unterricht für die Führerscheinklasse B nicht umsatzsteuerfrei
06.08.2025
Vermietung fremden Grundbesitzes ist schädlich für erweiterte Kürzung
05.08.2025
Beteiligung an den Kosten der Lebensführung bei doppelter Haushaltsführung
04.08.2025
Grunderwerbsteuer beim Auseinanderfallen von sog. Signing und Closing
04.08.2025
Wohnungswirtschaftliche Verwendung von Altersvorsorgevermögen nach Umwidmung eines Darlehens
04.08.2025
Umstrukturierungen am Bundesfinanzhof
31.07.2025
EuGH-Vorlage zur Prüfung von Gutglaubensschutz im Verfahren der Steuerfestsetzung
31.07.2025