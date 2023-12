BFH: Alle am 21.12.2023 veröffentlichten Entscheidungen

Hessisches FG 9 K 39/23

Entscheidungsstichwort (Thema) Kein Kindergeldantrag in eigener Sache über das beA Leitsatz (redaktionell) Ein durch einen Rechtsanwalt in eigener Sache von seinem besondere elektronische Anwaltspostfachs an das besondere elektronische Behördenpostfach ...

mehr

4 Wochen testen