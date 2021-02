Überbrückungshilfe III: Honorar Steuerberater

Mandatsunabhängige Zeiten Registrierungsprozess, Rückfragen und Mails an Hotline

Erstellung Auftrag und Allgemeine Geschäftsbedingungen, Schätzung Honorar

Erstellung der Zusatzvereinbarung zur Beantragung der Gewährung der Überbrückungshilfe gemäß BStBK

Seminar, Nachbearbeitung Seminarunterlagen, interne Weitergabe der Informationen, Literaturrecherche

FAQ, Antragsleitfaden, Ausfüllhinweise Portal, Kleinbeihilfen BUND-Richtlinie, de-minimis-Verordnung, Bundesbeihilferegelung Fixkostenerstattung 2020, EU-Gruppenfreistellungsverordnung, KfW-Merkblatt Unternehmen in Schwierigkeiten, etc. Mandatsindividuelle Zeiten Identifizierung des Antragstellers (Einholung aktueller HR-Auszug, Ausweis, Bevollmächtigung, Gesellschaftsvertrag, Prüfung Bankverbindung beim Finanzamt usw.)

Vorbereitung und Einholung Auftrag und Erstellung der Zusatzvereinbarung zur Beantragung der Gewährung der Überbrückungshilfe gemäß BStBK

Unterlagenanforderung, Bearbeitung der Checkliste der BStBK für Steuerberater zu Unterlagen, Erklärungen & Belehrungen des Antragstellers

Prüfung der Antragsberechtigung und Antragsvoraussetzungen (inkl. Steuererklärungen, Umsatzsteuer-Voranmeldung; Ermittlung Umsatzausfall, Prüfung Haupterwerb, keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten und das Umsatzeinbruch im Zusammenhang mit Corona-Pandemie steht, evtl. manuelle Ermittlung Monatswerte usw.)

Ermittlung etwaiger Umsatzausfall-Wahlrechte / Besonderheiten (Ist- und Sollversteuerung; Durchschnittsberechnung, einmalige Umsätze, Anlagenverkäufe)

Ermittlung der bereits vorliegenden förderfähigen Kosten incl. Prüfung (z. B. Einzelfallprüfung, ob vor 1.1.2021 begründet)

Plausibilisierung der Schätzung der noch nicht vorliegenden förderfähigen Kosten für Planmonate

Prüfung beihilferechtliche Rahmenbedingungen und individuelle Subventionsprogramme

Ermittlung/Ausübung Wahlrecht für Verteilung Antragskosten

Abstimmungen mit dem Mandanten / Bearbeitung Rückfragen Mandant

Plausibilitätsprüfung der Unterlagen (sofern Überbrückungshilfe III nicht mehr als 20.000 EUR beträgt, kann lt. FAQ mit Stand 10.2.2021 die Prüfung auf offensichtliche Widersprüche oder Falschangaben beschränkt werden)