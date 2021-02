Digital Office 24: Partner für die Kanzlei-Digitalisierung

3 Fragen an Alexander Krieger 1. Haufe: Welche wichtigen Hinweise haben Sie für andere Kanzleien für die eigene digitale Transformation? Krieger: Wir haben erkannt, dass an der digitalen Transformation kein Weg vorbeiführt und dass sie uns vor völlig neuartige Herausforderungen stellt. Eine davon ist, dass Steuerkanzleien selber immer mehr eigene IT-Kompetenz in die Steuerberatung einbringen müssen. Softwareentwickler, die nicht unser Tagesgeschäft aus der internen Perspektive und dem eigenen Erleben unserer Mitarbeiter kennen, können gar keine Programme entwickeln, die zu 100 % den Arbeitsbedürfnissen der Branche entsprechen. IT-Kompetenz und Softwareentwicklung gehören in der einen oder anderen Form deshalb jetzt direkt in die Kanzlei oder in deren unmittelbare Nähe. Und Digital Office 24 bietet deshalb strategischen Partnerkanzleien gern an, ihre Innensicht in die Entwicklung der Lösung einzubringen – davon profitieren beide Seiten und bald die ganze Branche. 2. Wie überzeugen Sie Ihre Mandanten davon, digital mit Ihnen zu arbeiten? Krieger: Das ist manchmal schwierig bei denen, die es nicht von sich aus einfordern. Hier ist unser Ansatzpunkt die einleuchtende Frage: Wo können Mandanten mithelfen, die Zusammenarbeit mit uns für beide Seiten kostengünstiger und effizienter zu gestalten? Das interessiert viele. Es liegt auch im Sinne der Kanzlei, da wir dadurch im Endeffekt Arbeitskapazitäten in der Erfassung einsparen, die unser Team dann in die gezieltere und individuellere Beratung der Mandanten investiert. 3. Wie nimmt Ihr Kanzleiteam die digitale Entwicklung auf? Krieger: Unsere jungen Mitarbeiter wünschen sich, hier gefordert und gefördert zu werden. Aber auch uns gelingt es nicht immer auf Anhieb, diejenigen mitzunehmen, die sich innerlich gegen Neuerungen sperren. Wir setzen stark auf die Motivation in unserem Team und geben Freiraum, die eigenen Kompetenzen einzusetzen und zu entwickeln. Dadurch entsteht ein gruppendynamischer Prozess, der Zweifler mitzieht. Wir haben es geschafft, im Großraum Frankfurt am Main ein beliebter Arbeitgeber für diejenigen zu sein, die Steuerberatung wie wir zunehmend als digitales Business verstehen und dies als Aufwertung ihres Arbeitsplatzes zu schätzen wissen