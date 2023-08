Lindner: Schuldenbremse und Steuererhöhungen Koalitionsfragen

Bild: AdobeStock Schuldenbremse und Steuererhöhungen sind für Bundesfinanzminister Christian Lindner eine rote Linie.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hält das Festhalten an der Schuldenbremse und einen Verzicht auf Steuererhöhungen für elementar für den Bestand der Ampel-Koalition. "Wenn wir gezwungen werden würden, die Schuldenbremse auszusetzen oder die Steuern zu erhöhen, dann würde sich die Koalitionsfrage stellen. Aber niemand tut das", sagte der FDP-Chef am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" in Berlin.