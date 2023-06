Änderungen im DBA mit Schweden

Bundestag: Änderungen in DBA mit Bulgarien, Lettland und Litauen

Der Bundestag hat am 15.6.2023 Gesetze verabschiedet, die die OECD-Standards zur Vermeidung der Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) in den DBA mit Bulgarien, Lettland und Litauen umsetzen. Weiter