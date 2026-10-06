Stellungnahme zur Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige
Die im Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität geplanten Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeigen ihrer heutigen Form begegnet aus Sicht der BStBK erheblichen Bedenken.
Fehleinschätzungen nicht vollständig vermeidbar
Wie die BStBK erläutert, bewegen sich Unternehmen in einem hochkomplexen steuerlichen Umfeld. Dies stelle insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine Herausforderung dar. Trotz sorgfältiger Organisation und funktionierender Tax-Compliance-Strukturen ließen sich Fehler, Fehleinschätzungen oder zunächst nicht erkannte steuerlich relevante Sachverhalte nicht vollständig vermeiden.
Förderung von Steuerehrlichkeit und Compliance
Die geltenden Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige ermöglichten es, steuerliche Fehler eigeninitiativ vollständig offenzulegen, zu korrigieren und die geschuldeten Steuern nachzuentrichten. Sie förderten damit Steuerehrlichkeit und Compliance und schaffen zugleich einen notwendigen Ausgleich zwischen steuerlichen Berichtigungspflichten und steuerstrafrechtlichen Risiken.
Stellungnahme der BStBK zum Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität – Geplante Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige
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