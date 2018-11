Bild: Haufe Online Redaktion Zuordnung zum Unternehmen - ja oder nein?

Das BMF-Schreiben teilt sich auf in 2 Teile: In einem ersten Teil werden ausführlich die verschiedenen Möglichkeiten der Zuordnung von Leistungen sowie deren Dokumentationspflicht dargestellt, im zweiten Teil werden die neu strukturierten Abschn. 15.2 – 15.2d UStAE veröffentlicht, in denen die im ersten Teil dargestellten Grundsätze mit aufgenommen worden sind.