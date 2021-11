Zinsfestsetzungen nach § 233a AO

Die Finanzverwaltung weist Einsprüche und Änderungsanträge zu Zinsfestsetzungen gemäß § 233a AO in einer Allgemeinverfügung zurück.

Einsprüche werden zurückgewiesen

Die Allgemeinverfügung stellt klar, dass am 29.11.2021 anhängige und zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen von Zinsen gem. § 233a AO für Verzinsungszeiträume vor dem 1.1.2019 zurückgewiesen werden, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in Höhe von 0,5 % pro vollem Monat (§ 233a i. V. m. § 238 Absatz 1 Satz 1 AO) verstoße gegen das Grundgesetz.

Dabei wird auch definiert, was unter Verzinsungszeiträumen zu verstehen ist. So sind vor dem 1.1.2019 hierbei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31.12.2018 enden. Für am 29.11.2021 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Änderung einer Zinsfestsetzung gilt Entsprechendes.

BVerfG entschied zur Verzinsung

Hintergrund: Das BVerfG hat mit Beschluss v. 8.7.2021 entschieden, dass die Verzinsung i. H. von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 mit dem Grundgesetz unvereinbar ist.

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder v. 29.11.2021