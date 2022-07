Aussetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen

Die Finanzverwaltung wendet eine Übergangsregelung an, um die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen weiterhin auszusetzen.

Solange die Neuregelung in § 238 Abs. 1a und 1b AO technisch und organisatorisch noch nicht umgesetzt werden kann, können Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 ungeachtet der am 22. Juli 2022 in Kraft getretenen Neuregelungen weiterhin vorläufig ergehen oder ausgesetzt werden. So regelt es Artikel 97 § 15 Absatz 16 EGAO. Von dieser Übergangsregelung macht die Finanzverwaltung Gebrauch. Erstmalige Zinsfestsetzungen nach § 233a AO werden weiterhin ausgesetzt.

Aussetzung der Zinsfestsetzung

Auch bei Änderungen oder Berichtigungen von Festsetzungen von Nachzahlungs- und/oder Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 kommt eine Aussetzung der Festsetzung in Betracht. Die Finanzverwaltung führt verschiedene Fälle auf. Zudem wird darauf hingewiesen, wie mit Einsprüchen umzugehen ist, welche Rolle rechtshängige Fälle spielen und wann eine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren ist.

BMF, Schreiben v. 22.7.2022, IV A 3 - S 0338/19/10004 :007

