Anwendungsfragen: Vollverzinsung nach § 233a AO

Die Finanzverwaltung hat verschiedene Anwendungsfragen zu den Neuregelungen durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung (AO) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) beantwortet.

Neuregelung der Vollverzinsung

Im Fokus der Änderungen standen die §§ 233, 233a, 238 und 239 AO (vgl. hierzu auch die zusammenfassende News).

Anwendungsfragen zu den Neuregelungen erläutert

Die Finanzverwaltung hat sich mit verschiedenen Anwendungsfragen befasst und in einem Schreiben geäußert. So verweist das Schreiben beispielsweise auf die Klarstellung in § 233 Satz 1 AO, dass Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (vgl. § 37 AO) nur verzinst werden, soweit dies durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Zur Anwendung stellt die Finanzverwaltung fest, dass § 233 Satz 1 AO in der Fassung des Gesetzes vom 12.7.2022 in allen Fällen gilt, in denen Zinsen nach dem 21.7.2022 festgesetzt werden (Artikel 97 § 15 Absatz 13 EGAO).

BMF, Schreiben v. 22.7.2022, IV A 3 - S 1910/22/10040 :010