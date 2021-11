Überlassung von Vermögensbeteiligungen ab 2021

Bundesrat: Fondsstandortgesetz verbessert Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen

Für Beschäftigte in Start-ups und anderen Kleinunternehmen wird es ab dem 1.7.2021 attraktiver, Anteile an ihrer Firma zu übernehmen. Der Bundesrat hat am 28.5.2021 das Fondsstandortgesetz verabschiedet, wodurch derartige Kapitalbeteiligungen steuerlich stärker gefördert werden. Weiter