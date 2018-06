Starke Regenfälle haben in manchen Regionen große Schäden verursacht. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In den vergangenen Tagen wurden durch mehrfach heftige Regenfälle große Schäden verursacht. Ähnlich wie bereits beim Sturmtief Friederike, gewährt die Finanzverwaltung Steuerentlastungen.

Die Regenfälle in den vergangenen Tagen haben in manchen Regionen große Schäden verursacht. Keller liefen voll, ein Einkaufszentrum stand unter Wasser, das Dach einer Tankstelle in NRW ist eingestürzt und viele Gebäude wurden beschädigt.

Die Finanzverwaltung reagiert Unwetterschäden

Das FinMin Saarland hat den so genannten Katastophenerlass veröffentlicht. Dieser enthält die Billigkeitsregelungen für vom Unwetter (31. Mai auf 1. Juni 2018) unmittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger. Erleichterungen werden demnach beispielsweise gewährt für

Stundungs und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassung der Vorauszahlungen

Nachweise steuerbegünstigter Zuwendungen

Verlust von Buchführungsunterlagen

Für Unternehmer gibt es steuerliche Erleichterungen durch Sonderabschreibungen und Rücklagen. Zudem wird in dem Erlass auf Erleichterungen bei der Lohnsteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer aufmerksam gemacht.

Auch das FinMin NRW macht auf eine entsprechende Vorgehensweise aufmerksam. Bürgerinnen und Bürger soll so schnell und unbürokratisch Unterstützung zukommen.

FinMin Saarland, Meldung v. 7.6.2018, FinMin NRW, Meldung v. 8.6.2018



Lesen Sie auch:

Steuererleichterungen bei Schäden durch Sturmtief Friederike