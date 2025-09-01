Haufe Online Redaktion
Steuerfahndung in Baden-Württemberg: 366 Millionen Mehrergebnis
Bild: crizzystudio @ Adobe Stock

Die OFD Baden-Württemberg zieht für die Steuerverwaltung 2024 Bilanz und stellt die zentralen Ergebnisse vor. Dabei zeigt sich, dass gegen Steuerbetrug gezielt vorgegangen wird.

Bilanz der Steuerverwaltung 2024

Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht: 

  • Die sog. Durchlaufzeiten bei den Einkommenssteuererklärungen sind im Schnitt auf 50 Tage (2023: 63) gesunken. Sie bezeichnet den Anteil rein automatisiert bearbeiteter Erklärungen.
  • Die Finanzämter haben fast 4,7 Mio. Einkommenssteuererklärungen bearbeitet - und damit einen neuen Höchstwert erreicht.
  • Es wurden 96 Mrd. Steuern im vergangenen Jahr eingenommen. Den größten Anteil daran hat die Lohnsteuer.
  • Die Sondereinheit für Steueraufsicht (SES) hat ein Rekordergebnis von 38,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Sondereinheit geht gezielt gegen Steuerbetrug vor. Insgesamt erzielte die Steuerfahndung ein Mehrergebnis von 366 Mio. EUR.

OFD Baden-Württemberg, Verfügung v. 29.8.2025

