Steuerfahndung in Baden-Württemberg: 366 Millionen Mehrergebnis

Die OFD Baden-Württemberg zieht für die Steuerverwaltung 2024 Bilanz und stellt die zentralen Ergebnisse vor. Dabei zeigt sich, dass gegen Steuerbetrug gezielt vorgegangen wird.

Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht:

Die sog. Durchlaufzeiten bei den Einkommenssteuererklärungen sind im Schnitt auf 50 Tage (2023: 63) gesunken. Sie bezeichnet den Anteil rein automatisiert bearbeiteter Erklärungen.

Die Finanzämter haben fast 4,7 Mio. Einkommenssteuererklärungen bearbeitet - und damit einen neuen Höchstwert erreicht.

Es wurden 96 Mrd. Steuern im vergangenen Jahr eingenommen. Den größten Anteil daran hat die Lohnsteuer.