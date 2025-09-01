Steuerfahndung in Baden-Württemberg: 366 Millionen Mehrergebnis

Steuerfahndung in Baden-Württemberg erzielt 366 Mio. Mehrergebnis
Bilanz der Steuerverwaltung 2024
Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht:
- Die sog. Durchlaufzeiten bei den Einkommenssteuererklärungen sind im Schnitt auf 50 Tage (2023: 63) gesunken. Sie bezeichnet den Anteil rein automatisiert bearbeiteter Erklärungen.
- Die Finanzämter haben fast 4,7 Mio. Einkommenssteuererklärungen bearbeitet - und damit einen neuen Höchstwert erreicht.
- Es wurden 96 Mrd. Steuern im vergangenen Jahr eingenommen. Den größten Anteil daran hat die Lohnsteuer.
- Die Sondereinheit für Steueraufsicht (SES) hat ein Rekordergebnis von 38,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Sondereinheit geht gezielt gegen Steuerbetrug vor. Insgesamt erzielte die Steuerfahndung ein Mehrergebnis von 366 Mio. EUR.
OFD Baden-Württemberg, Verfügung v. 29.8.2025
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
7.9375
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
5.325
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
2.315
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.984
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.767
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.7076
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.226
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
8632
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
822
-
Pauschbeträge für Sachentnahmen 2023
751
-
Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden
29.08.2025
-
Kultur von Außenprüfungen in Thüringen soll optimiert werden
29.08.2025
-
Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
27.08.2025
-
Einkommensteuerliche Pflichten des Zwangsverwalters
26.08.2025
-
Amtlich vorgeschriebener Datensatz für die Übermittlung der Mindeststeuer-Berichte
20.08.2025
-
Änderung des AEAO
20.08.2025
-
Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2026 wurde veröffentlicht
19.08.2025
-
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2026
19.08.2025
-
Allgemeinverfügung zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags
19.08.2025
-
Steuererklärung vom Finanzamt
15.08.2025