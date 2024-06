Sonderabschreibung § 7b EStG: Anlagen Anwendungsschreiben ergänzt

Sonderabschreibung für neue Mietwohnungen nach § 7b EStG: 1. Wachstumschancengesetz verbessert Sonderabschreibung für neue Mietwohnungen

In Reaktion auf die gestiegenen Baukosten hat der Steuergesetzgeber mit dem Wachstumschancengesetz nun die Baukostenobergrenze und die Förderhöchstgrenze zur Sonderabschreibung nach § 7b EStG erhöht. Was nun gilt, wird in diesem Top-Thema dargestellt. Weiter