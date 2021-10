Lohnsteuerklasse online wechseln

Das Thüringer FinMin weist darauf hin, dass Formulare im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren ab 1.10. digital in den Thüringer Finanzämtern eingereicht werden können.

Ab 1.10. elektronische Übermittlung bundesweit möglich

Bisher mussten Anträge und Erklärungen zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen in Papierform bei den Finanzämtern eingereicht werden. Ab 1.10. können diese elektronisch übermittelt werden, bundesweit, über das Online-Portal "Mein Elster". Folgende Formulare sind dann digital verfügbar:

Antrag auf Steuerklassenwechsel

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

Erklärung zum dauernden Getrenntleben

Erklärung zur Wiederaufnahme der ehelichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft

Antrag zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

Voraussetzung für die elektronische Übermittlung ist eine Elster-Registrierung.

"Die Anträge müssen nicht mehr in Papierform und per Post an das Finanzamt gesendet werden. Das spart vielen Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Zeit. Manche Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften wechseln mehrmals pro Jahr ihre Steuerklassen, weil das steuerlich günstiger für sie sein kann. Die digitale Übermittlung macht den Wechsel jetzt in jedem Fall einfacher für sie. Es genügen ein paar Klicks und der Antrag ist gestellt", sagt Finanzministerin Heike Taubert.

Thüringer FinMin, Meldung v. 29.9.2021