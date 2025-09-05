Haufe Online Redaktion
Lohnsteuer-Außenprüfung und Lohnsteuer-Nachschau 2024
Bild: mauritius images / Wolfgang Filser

Die Finanzverwaltung hat die Ergebnisse der Lohnsteuer-Außenprüfung und Lohnsteuer-Nachschau im Kalenderjahr 2024 veröffentlicht.

Statistik der Lohnsteuer-Außenprüfungen

Im Jahr 2024 haben Lohnsteuer-Außenprüfungen bundesweit zu einem zusätzlichen Steueraufkommen von 826,9 Millionen Euro geführt. Das geht aus den aktuellen Zahlen der obersten Finanzbehörden der Länder hervor.

  • Von insgesamt rund 2,57 Millionen Arbeitgebern wurden im vergangenen Jahr 69.199 Betriebe abschließend geprüft – darunter sowohl private Unternehmen als auch öffentliche Verwaltungen und Betriebe.
  • Im Einsatz waren dabei durchschnittlich 1.852 Prüferinnen und Prüfer.
  • Zusätzlich beteiligten sich 32 Lohnsteuerprüfer des Bundeszentralamts für Steuern unterstützend an Prüfungen der Länder. Insgesamt wurden 131 dieser Prüfungen im Jahr 2024 abgeschlossen.

BMF, Meldung v. 4.9.2025

