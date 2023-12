Konsultationsvereinbarung mit Österreich zur Grenzgängerregelung

BMF: Konsultationsvereinbarung mit Österreich letztmalig verlängert

Mit Österreich wurden in den vergangenen Jahren mehrere Konsultationsvereinbarungen getroffen. So wurde beispielsweise eine Vereinbarung erneuert, wonach die Arbeitstage der Grenzgänger, die wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie von Zuhause aus arbeiten müssen, wie normale Arbeitstage in Österreich behandelt werden. Weiter