Grundsätze zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art
Betriebe gewerblicher Art (BgA) können nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden, wenn zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht.
Das BMF-Schreiben v. 11.5.2016 enthält für Fälle der Zusammenfassung mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) Grundsätze, die bei der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls zu beachten sind.
Zusammenfassung von BgAs bei Energieversorgung
Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder ist neben einem BHKW auch eine Wärmepumpe, hybride Photovoltaikanlage (PVAnlage) oder ein Fernwärmenetz grundsätzlich dazu geeignet, im Einzelfall die Zusammenfassung eines Bad-BgA mit einem Versorgungs-BgA (Netzbetriebs- und/oder Energieversorgungs-BgA) zu begründen. Eine hinreichend enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung der beiden jeweiligen Einrichtungen, die nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden sollen, ist dabei grundsätzlich in Bezug auf den Gesamtwärmebedarf des Bad-BgA einerseits und die Stromerzeugung bzw. die Möglichkeit eines systemgerechten Lastenmanagements auf Seiten des Versorgungs-BgA andererseits gegeben. Bei der Zusammenfassung sind stets die Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalls maßgebend.
Inhalte des BMF-Schreibens
Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden und stellt wichtige Grundsätze dar, insbesondere zu
- allgemeinen Ausführungen,
- Zusammenfassung mittels Wärmepumpe
- Zusammenfassung mittels hybrider Photovoltaikanlage
- Zusammenfassung mittels Einbindung in ein Fernwärmenetz
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
7.7905
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
4.997
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.111
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.0466
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
1.627
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.535
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.203
-
Pauschbeträge für Sachentnahmen 2023
848
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
8202
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
757
-
Grundsätze zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art
14.10.2025
-
Steuerbefreiung von Auslandszuschlägen und Kaufkraftausgleich zum 1.10.2025
14.10.2025
-
Hilfsmittelerlass 2026 wurde veröffentlicht
14.10.2025
-
Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen
02.10.2025
-
Steuerverwaltung Baden-Württemberg zieht positive Bilanz 2024
30.09.2025
-
LBF NRW wertet zweites großes Datenpaket zu Krypto-Geschäften aus
30.09.2025
-
Elektronische Zustellung von Körperschaftsteuerbescheiden
30.09.2025
-
Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren
26.09.2025
-
Entwürfe zu den Programmablaufplänen zur Lohnsteuer 2026
26.09.2025
-
Mehr digitale Schreiben in Thüringen
25.09.2025