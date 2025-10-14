Haufe Online Redaktion
Grundsätze zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art
Bild: Tetra Images/Corbis Betriebe gewerblicher Art (BgA) können auch bei der Energieversorgung zusammenzufassen zu sein.

Die Finanzverwaltung bezieht Stellung zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG.

Betriebe gewerblicher Art (BgA) können nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden, wenn zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht.

Das BMF-Schreiben v. 11.5.2016 enthält für Fälle der Zusammenfassung mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) Grundsätze, die bei der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls zu beachten sind.

Zusammenfassung von BgAs bei Energieversorgung

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder ist neben einem BHKW auch eine Wärmepumpe, hybride Photovoltaikanlage (PVAnlage) oder ein Fernwärmenetz grundsätzlich dazu geeignet, im Einzelfall die Zusammenfassung eines Bad-BgA mit einem Versorgungs-BgA (Netzbetriebs- und/oder Energieversorgungs-BgA) zu begründen. Eine hinreichend enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung der beiden jeweiligen Einrichtungen, die nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden sollen, ist dabei grundsätzlich in Bezug auf den Gesamtwärmebedarf des Bad-BgA einerseits und die Stromerzeugung bzw. die Möglichkeit eines systemgerechten Lastenmanagements auf Seiten des Versorgungs-BgA andererseits gegeben. Bei der Zusammenfassung sind stets die Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalls maßgebend.

Inhalte des BMF-Schreibens

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden und stellt wichtige Grundsätze dar, insbesondere zu

  • allgemeinen Ausführungen,
  • Zusammenfassung mittels Wärmepumpe
  • Zusammenfassung mittels hybrider Photovoltaikanlage
  • Zusammenfassung mittels Einbindung in ein Fernwärmenetz

BMF, Schreiben v. 10.10.2025, IV C 2 - S 2706/00061/003/134

Schlagworte zum Thema:  Gewerbebetrieb , Körperschaftsteuer , Energie
BMF: Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art (BgA)
Rote Pfeile nach unten

Der BFH hat entschieden, dass bei der Zusammenfassung mehrerer BgA die Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 3 KStG jeweils zwischen allen beteiligten BgA einzeln erfüllt sein müssen. Die Finanzverwaltung folgt dieser engen Auslegung nicht und hält an der bisherigen Verwaltungsauffassung fest.
