Grundsätze zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art

Die Finanzverwaltung bezieht Stellung zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG.

Betriebe gewerblicher Art (BgA) können nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden, wenn zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht.

Das BMF-Schreiben v. 11.5.2016 enthält für Fälle der Zusammenfassung mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) Grundsätze, die bei der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls zu beachten sind.

Zusammenfassung von BgAs bei Energieversorgung

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder ist neben einem BHKW auch eine Wärmepumpe, hybride Photovoltaikanlage (PVAnlage) oder ein Fernwärmenetz grundsätzlich dazu geeignet, im Einzelfall die Zusammenfassung eines Bad-BgA mit einem Versorgungs-BgA (Netzbetriebs- und/oder Energieversorgungs-BgA) zu begründen. Eine hinreichend enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung der beiden jeweiligen Einrichtungen, die nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zusammengefasst werden sollen, ist dabei grundsätzlich in Bezug auf den Gesamtwärmebedarf des Bad-BgA einerseits und die Stromerzeugung bzw. die Möglichkeit eines systemgerechten Lastenmanagements auf Seiten des Versorgungs-BgA andererseits gegeben. Bei der Zusammenfassung sind stets die Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalls maßgebend.

Inhalte des BMF-Schreibens

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden und stellt wichtige Grundsätze dar, insbesondere zu

allgemeinen Ausführungen,

Zusammenfassung mittels Wärmepumpe

Zusammenfassung mittels hybrider Photovoltaikanlage

Zusammenfassung mittels Einbindung in ein Fernwärmenetz

BMF, Schreiben v. 10.10.2025, IV C 2 - S 2706/00061/003/134