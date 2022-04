Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen

Nachdem der BFH in einer Reihe von jüngeren Urteilen zu Fragen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung Stellung genommen hat, werden die gleichlautenden Ländererlasse zu Anwendungsfragen zur Hinzurechnung von Finanzierungsanteilen nach § 8 Nr. 1 GewStG geändert.

Hinzurechnung von gewinnmindernden Aufwendungen

Danach unterbleibt wie in den bisherigen Erlassen v. 2.7.2012 nach Rdn. 2 eine Hinzurechnung von Aufwendungen, die am Bilanzstichtag als Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlage- oder Umlaufvermögens aktiviert wurden.

Neu: Losgelöst hiervon unterbleibt in Fällen bereits unterjährig ausgeschiedener Wirtschaftsgüter eine Hinzurechnung für solche Aufwendungen, die als Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert worden wären, wenn sich das Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag noch im Betriebsvermögen befunden hätte (vgl. BFH, Urteil v. 30.7.2020, III R 24/18 und BFH, Urteil v. 12.11.2020, III R 38/17). Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eines selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens stehen, sind aufgrund des Aktivierungsverbots in § 5 Abs. 2 EStG stets hinzuzurechnen (vgl. BFH, Urteil v. 12.11.2020, III R 38/17).

Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG

Miet- und Pachtzinsen werden laut Rdnr. 29 b dann für die Benutzung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens gezahlt, wenn die Wirtschaftsgüter für den Fall, dass sie im Eigentum des Mieters oder Pächters stünden, dessen Anlagevermögen zuzurechnen wären. In den neuen Erlassen hat sich die Finanzverwaltung ausführlich mit dieser Fiktion beschäftigt und mehrere Einzelfälle aus der neueren Rechtsprechung zu speziellen Branchen zusammengetragen, etwa zu

einem Filmhersteller,

einem Konzertveranstalter,

einer Messedurchführungsgesellschaft und

einem Pauschalreiseveranstalter.

