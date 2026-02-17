Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung
Die Finanzverwaltung befasst sich dabei mit folgenden Fragen:
- Internationale Unternehmensbesteuerung ist ja ein ziemlich abstraktes Thema. Was wird ganz konkret geändert?
- Welche Lösungsschritte gab es bei der Mindestbesteuerung?
- Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung in Deutschland?
- Warum ist die Mindestbesteuerung eine Frage der Gerechtigkeit?
- Wie hoch soll der Steuersatz der Mindestbesteuerung sein?
- Welche Unternehmen sind von den Mindestbesteuerungsregelungen betroffen?
- Wie wird sichergestellt, dass die Mindeststeuer tatsächlich bezahlt wird?
- Was bedeuten die neuen Regeln für Deutschland finanziell?
BMF, FAQ zur globalen Mindestbesteuerung (Stand 16.2.2026)
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
8.0835
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
4.887
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.0996
-
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
1.827
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.769
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
1.726
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.317
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
1.136
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
767
-
Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
735
-
Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung
17.02.2026
-
Neuer Termin zu ETACA-Pilotverfahren
17.02.2026
-
Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff
17.02.2026
-
Digitale Steuererklärung wird mit "okELSTER" einfacher
16.02.2026
-
Neue DIP-Massendatenschnittstelle Version 2.0
06.02.2026
-
Aktualisiertes FAQ zum Kassengesetz
04.02.2026
-
Änderung des AEAO
03.02.2026
-
Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden
30.01.2026
-
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
30.01.2026
-
Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden
28.01.2026