Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung

News 17.02.2026 | 07:30 Uhr
Haufe Online Redaktion
Das BMF hat wichtige Fragen und Antworten zur globalen Mindestbesteuerung in einem FAQ veröffentlicht. 

Die Finanzverwaltung befasst sich dabei mit folgenden Fragen: 

  • Internationale Unternehmensbesteuerung ist ja ein ziemlich abstraktes Thema. Was wird ganz konkret geändert?
  • Welche Lösungsschritte gab es bei der Mindestbesteuerung?
  • Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung in Deutschland?
  • Warum ist die Mindestbesteuerung eine Frage der Gerechtigkeit?
  • Wie hoch soll der Steuersatz der Mindestbesteuerung sein?
  • Welche Unternehmen sind von den Mindestbesteuerungsregelungen betroffen?
  • Wie wird sichergestellt, dass die Mindeststeuer tatsächlich bezahlt wird?
  • Was bedeuten die neuen Regeln für Deutschland finanziell?

BMF, FAQ zur globalen Mindestbesteuerung (Stand 16.2.2026)

