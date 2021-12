Einführungsschreiben: Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG

Die Finanzverwaltung befasst sich mit der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG und ändert den UStAE.

Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG

Bei der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG handelt es sich um eine Vereinfachungsregelung für Lieferungen in Warenlager zu Abrufzwecken im Gemeinschaftsgebiet. Sie wurde mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften veingeführt (vgl. News).

Anwendung der Vereinfachungsregelung

Die Finanzverwaltung hat den UStAE nun entsprechend angepasst und in dem BMF-Schreiben veröffentlicht. Das Schreiben ist auf alle Umsätze, die die Lieferung von Gegenständen in ein Lager im Sinne des § 6b UStG betreffen, anzuwenden, für die der Transport durch Beförderung oder Versendung am oder nach dem 1.1.2020 begonnen hat. Die Vereinfachungsregelung ist nicht anzuwenden für alle vor dem 1.1.2020 im Abgangsmitgliedstaat begonnenen, aber nach dem 31.12.2019 im Bestimmungsmitgliedstaat endenden Lieferungen.

BMF, Schreiben v. 10.12.2021, III C 3 - S 7146/20/10001 :005