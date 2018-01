Im Gesamtjahr 2016 wurden in Deutschland mehr als 41 Millionen Euro Kapital für Immobilienprojekte über Crowdfunding eingeworben, mehr als doppelt so viel wie 2015 (18,3 Millionen Euro). Das ist ein Ergebnis einer Studie der Online-Investmentplattform iFunded.de. Hamburg führt das Crowdinvestment-Geschehen mit 15,4 Millionen Euro an, noch vor Berlin mit 14,9 Millionen Euro.Weiter