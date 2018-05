Die Neuregelungen im Investmentsteuergesetz stellen Anwender vor Herausforderungen. Viele Praxisfragen sind noch zu klären. Bild: Haufe Online Redaktion

Die Finanzverwaltung hat erneut Einzelfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Ja­nu­ar 2018 gel­ten­den Fas­sung beantwortet.

In diesem Schreiben befasst sich das BMF mit Fragen zu:

Wertpapierdarlehen (Wertpapierleihe) und Wertpapierpensionsgeschäfte mit Investmentfonds,

Ausgabenabzug im Zusammenhang mit Investmenterträgen.

Bereits in den vergangenen Monaten hat sich das BMF mit Einzelfragen befasst. Vgl hierzu die Kommentierung v. 25.4.2018 und die Kommentierung v. 23.1.2018. Auch zu diesem Schreiben finden Sie in Kürze eine Kommentierung an dieser Stelle.

BMF, Schreiben v. 15.5.2018, IV C 1 - S 1980-1/16/10010 :013​