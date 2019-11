Das FinMin Nordrhein-Westfalen hat sich zu den wesentlichen Aspekten einer Bekanntgabe von Verwaltungsakten im Ausland geäußert. In der Verfügung werden insbesondere auch die Besonderheiten im Hinblick auf bestimmte Staaten dargestellt.

Das FinMin Nordrhein-Westfalen hat sich zu den wesentlichen Aspekten einer Bekanntgabe von Verwaltungsakten im Ausland geäußert. In der Verfügung werden insbesondere auch die Besonderheiten im Hinblick auf bestimmte Staaten dargestellt.

Bekanntgabe von Verwaltungsakten in bestimmte Staaten

Die Verfügung bietet insbesondere einen guten Überblick über die Besonderheiten, die im Hinblick auf die Bekanntgabe von Verwaltungsakten in bestimmten Staaten bestehen. Bedienstete der Finanzverwaltung, die einen Verwaltungsakt im Ausland bekanntgeben wollen, sollten deshalb zunächst einen Blick in diese Verfügung werfen, um sich einen ersten Überblick hinsichtlich etwaiger Besonderheiten zu verschaffen. Aber auch Berater können sich auf diese Weise Kenntnis davon verschaffen, ob im jeweiligen Einzelfall die Bekanntgabe in der Weise zulässig war, wie diese erfolgt ist. Denn solange die Bekanntgabe nicht erfolgt ist, entfaltet der Verwaltungsakt keine Bindungswirkung. Bemerkenswert ist dabei, dass Besonderheiten nicht nur mit Staaten bestehen, die etwa aufgrund der politischen Situation oder der Entwicklung Probleme aufweisen. Auch bei bestimmten EU-Staaten bestehen teils erhebliche Besonderheiten. Dies wird die EU sicherlich vereinheitlichen und vereinfachen müssen.

Wirksame Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes

Ein Verwaltungsakt wird erst mit seiner Bekanntgabe wirksam. Soll ein Verwaltungsakt im Ausland bekannt gegeben werden, bestehen nach §§ 122 AO und §§ 9f VwZG verschiedene Möglichkeiten. Welche dieser Möglichkeiten im jeweiligen Einzelfall anzuwenden ist, hängt von dem Land ab, in dem bekanntgegeben werden soll, von den gesetzlichen Erfordernissen in Deutschland, aber natürlich auch von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles.

Der wesentliche Inhalt der Verfügung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Grundsätzlich kann ein Verwaltungsakt auch durch einfachen oder eingeschriebenen Brief bekannt gegeben werden (Tz. 1). Dies gilt allerdings nicht den folgenden Ländern: Ägypten, Argentinien, Brasilien, China, Kuwait, Mexiko, San Marino, Sri Lanka und Venezuela. Bei einer Bekanntgabe nach Liechtenstein und der Schweiz beschränkt sich die Bekanntgabe auf solche Verwaltungsakte, die bestimmte Steuerarten betreffen. Die Einkommen- und Körperschaftsteuer sind hiervon aber umfasst.

Bestehen Zweifel am Zugang, kann eine Zustellung mit Einschreiben mit internationalem Rückschein angezeigt sein (Tz. 2).

Ist eine unmittelbare Zustellung nicht möglich, kann die zuständige ausländische Behörde oder die deutsche Vertretung vor Ort um eine Zustellung ersucht werden (Tz. 3). Innerhalb der EU erfolgt dies auf elektronischem Wege. Es sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Wie das Zustellungsersuchen im Einzelnen auszuführen ist, wird weiter dargestellt (Tz. 3.1. bis 3.9.).

Als letztes Mittel kommt eine öffentliche Zustellung in Betracht (Tz. 4).

Länderspezifische Besonderheiten

In Abschnitt 5 der Verfügung werden umfangreich länderspezifische Besonderheiten dargestellt:

Afghanistan

Keine Aussicht auf Erfolg, Ersuchen an die Deutsche Botschaft werden zurückgeschickt Ägypten

Zustellung durch deutsche Vertretung nur an ausschließlich deutsche Staatsangehörige; Postweg unzuverlässig Algerien

Längere Bearbeitungszeiten möglich Brasilien

Zurzeit ist unklar, ob Zustellungen möglich sind. Bulgarien

Botschaft kann in eigener Zuständigkeit keine Zustellungen durchführen Butan

Keine diplomatischen Beziehungen, Zustellung unmöglich China

Zustellung durch deutsche Vertretung nur an deutsche Staatsangehörige Cook Inseln

Keine diplomatischen Beziehungen, Zustellung unmöglich Finnland

Vorgesehen ist Zustellung über Ministerium, in der Praxis erfolgt aber Zustellung durch deutsche Vertretungen Frankreich

Zustellung nur an deutsche oder französische Staatsangehörige Irak

Nur eingeschränkter Service wegen der Sicherheitslage Italien

Zustellung durch deutsche Vertretung nur an deutsche Staatsangehörige; ansonsten über das italienische Finanzministerium Libanon

Zustellung wieder möglich Liberia

Derzeit keine Zustellung möglich Liechtenstein

Beschränkungen nach DBA Libyen

Zustellung nur an ausschließlich deutsche Staatsbürger Monaco

Zustellung nur an monegassische Staatsbürger in französischer Sprache Pakistan

Zustellung nur an ausschließlich deutsche Staatsbürger Polen

Zustellung nur über die Ministerien, Dauer bis zu zwei Jahren möglich Rumänien

Zustellung nur an ausschließlich deutsche Staatsbürger Russland

Zustellung nur an ausschließlich deutsche Staatsbürger San Marino

Zustellung nur an deutsche Staatsbürger über Konsulat in Mailand Saudi Arabien

Zustellung auch an saudi-arabische Staatsbürger über das Außenministerium Schweden

Vorgesehen ist Zustellung über Ministerium, in der Praxis erfolgt aber Zustellung durch deutsche Vertretungen Schweiz

Beschränkungen nach DBA Somalia

Vertretung erfolgt durch die Botschaft in Nairobi Südkorea

Zustellung nur an ausschließlich deutsche Staatsbürger Taiwan

Keine diplomatischen Beziehungen, Zustellung unmöglich Tschechien

Nur formlose Zustellungen an ausschließlich deutsche Staatsangehörige Ukraine

Keine Zustellung auf der Krim möglich.

FinMin Nordrhein-Westfalen, Verfügung v. 8.7.2019, S 0284

