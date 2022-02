Begriff der negativen Einkünfte: Organschaft

Die Finanzverwaltung hat sich zum Begriff der negativen Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft geäußert und zu Auslegungsfragen zur gewerblichen Infektion nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG Stellung bezogen.

Begriff der negativen Einkünfte

Der BFH entschied in seinem Urteil v. 12.10.2016, I R 92/12, dass negative Einkünfte des Organträgers i. S. d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG nur dann vorliegen, wenn bei diesem nach der Zurechnung des Einkommens der Organgesellschaft ein Verlust verbleibt. Die Finanzverwaltung hat auf diese Rechtsprechung reagiert und nun klargestellt, dass diese Auslegung des Begriffs negative Einkünfte nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden ist. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist jeweils isoliert auf die Einkünfte des Organträgers und auf die Einkünfte der einzelnen Organgesellschaften abzustellen.

Gewerbliche Infektion

Außerdem hatte der BFH in dem genannten Urteil zur gewerblichen Infektion nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG Stellung bezogen und Folgendes entschieden: "Der Wortlaut (auch) des § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG setzt voraus, dass neben den Einkünften aus Gewerbebetrieb – i.S.v. voneinander abgrenzbaren Tätigkeiten – auch Einkünfte einer anderen Einkunftsart erzielt werden […]. Besteht – wie im Streitfall – die Geschäftstätigkeit einer Personengesellschaft ausschließlich in dem Halten der Anteile an einer anderen Personengesellschaft und verfügt die Personengesellschaft über kein weiteres Vermögen, mittels dessen Einkünfte erzielt werden, ist § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG nicht anwendbar."

Auch dieser Wortlaut ist nach Finanzverwaltungsauffassung nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus auszulegen.

BMF, Schreiben v. 14.1.2022, IV C 2 - S 2770/20/10001 :001