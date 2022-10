Die Finanzverwaltung hat sich zum Wechsel zur Einlagelösung nach § 14 Abs. 4 KStG i. d. F. des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25.6.2021 (KöMoG) geäußert.

Wechsel zur Einlagelösung

Mit dem KöMoG wurde eine Neuregelung in Bezug auf die ertragsteuerliche Organschaft getroffen. So wurde ein Wechsel der bisherigen Behandlung von Minder- und Mehrabführungen vollzogen und die Bildung steuerlicher Ausgleichsposten durch die Einlagelösung ersetzt (§ 14 Abs. 4 KStG). In einem BMF-Schreiben regelt die Finanzverwaltung nun, was für die Neuregelung zur Behandlung von Minder- und Mehrabführungen gilt.

Neues BMF-Schreiben

Das Schreiben bezieht dabei u.a. Stellung zu folgenden Aspekten:

Zeitliche Anwendung

Behandlung von Minder- und Mehrabführungen

Steuerliches Einlagekonto nach § 27 KStG

Mittelbare Organschaft

Kettenorganschaft

Hinweis: In Kürze finden Sie an dieser Stelle eine ausführliche Kommentierung.

BMF, Schreiben v. 29.9.2022, IV C 2 - S 2770/19/10004 :007