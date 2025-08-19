Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Allgemeinverfügung: Verfassungsmäßigkeit Solidaritätszuschlag
Bild: mauritius images / blickwinkel /

Die Finanzverwaltung weist in einer Allgemeinverfügung Einsprüche und Anträge zurück, mit denen geltend gemacht wird, das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verstoße gegen das Grundgesetz.

Zurückweisung von Einsprüchen und Anträgen

Infolge höchstrichterlicher Rechtsprechung hat die Finanzverwaltung die Allgemeinverfügung erlassen und klargestellt: "Am 4. August 2025 anhängige und zulässige Einsprüche gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020 werden hiermit zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verstoße gegen das Grundgesetz."

Eine entsprechende Regelung wurde für am 4. August 2025 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung einer Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020, getroffen. 

Gegen die Allgemeinverfügung kann nur Klage erhoben werden - ein Einspruch ist ausgeschlossen. 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder v. 4.8.2025


Schlagworte zum Thema:  Solidaritätszuschlag, Grundgesetz, Verfassung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
BFH-Kommentierung: Solidaritätszuschlag: Für die Jahre 1999 bis 2002 verfassungsgemäß
BFH Richterstuhl

Nach höchstrichterlicher Entscheidung ist das SolZG 1995 verfassungsgemäß. Gründe für eine erneute Prüfung liegen nach Einschätzung des BFH nicht vor.
BFH: Verfassungsmäßigkeit des SolZG 1995
BFH Bundesfinanzhof

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags für die Jahre 1999 bis 2002 ist verfassungsgemäß. Der Zuschlag stellt in diesem Zeitraum eine finanzverfassungsrechtlich zulässige Ergänzungsabgabe gem. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG dar.
Oberste Finanzbehörden: Allgemeinverfügung zum Körperschaftsteuerguthaben und Solidaritätszuschlag
Stapel Euro Münzen auf Chart

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben mit einer Allgemeinverfügung Einsprüche und Änderungsanträge, die wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem Solidaritätszuschlag auf das Körperschaftsguthaben nach § 37 KStG anhängig waren, zurückgewiesen.
Haufe Shop: Die Steuerberaterprüfung 2025
Die Steuerberaterprüfung 2025

Die Steuerberaterprüfung unterstützt bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Sie vermittelt in kompakter und verständlicher Form den gesamten Stoff der schriftlichen Prüfung. Zu jedem Rechtsgebiet gibt es Tipps zum Klausuren-Know-how, also zu Klausuraufbau, Klausurtechnik und -taktik.
Allgemeinverfügung zum Körperschaftsteuerguthaben und Solidaritätszuschlag
Allgemeinverfügung zum Körperschaftsteuerguthaben und Solidaritätszuschlag

  Kommentar Die obersten Finanzbehörden der Länder haben mit einer Allgemeinverfügung Einsprüche und Änderungsanträge, die wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem Solidaritätszuschlag auf das Körperschaftsguthaben nach § 37 KStG ...

4 Wochen testen