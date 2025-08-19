Allgemeinverfügung: Verfassungsmäßigkeit Solidaritätszuschlag

Allgemeinverfügung zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags
Zurückweisung von Einsprüchen und Anträgen
Infolge höchstrichterlicher Rechtsprechung hat die Finanzverwaltung die Allgemeinverfügung erlassen und klargestellt: "Am 4. August 2025 anhängige und zulässige Einsprüche gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020 werden hiermit zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verstoße gegen das Grundgesetz."
Eine entsprechende Regelung wurde für am 4. August 2025 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung einer Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020, getroffen.
Gegen die Allgemeinverfügung kann nur Klage erhoben werden - ein Einspruch ist ausgeschlossen.
Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder v. 4.8.2025
