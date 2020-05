Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren zum 1.1.2020

Bild: mauritius images / Westend61 / Sebastian Gauert Mit dem Vorsteuer-Vergütungsverfahren können sich inländische Unternehmen die im Ausland gezahlte Vorsteuer erstatten lassen.

Zum 1.1.2020 sind gesetzliche Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren in Kraft getreten. Die Finanzverwaltung äußert sich hierzu in einem Schreiben und passt den UStAE an.