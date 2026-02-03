Änderung des AEAO
AEAO angepasst
Die Änderungen Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO), die mit sofortiger Wirkung gelten sollen, betreffen die Regelungen zu folgenden Normen der Abgabenordnung: §§ 46, 51, 52, 53, 87a, 88, 89, 122, 122a, 171, 175, 175b, 179, 240, 357, 364a und 365.
BMF, Schreiben v. 29.1.2026, IV D 1 - S 0062/00121/001/002
