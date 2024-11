Haftung bei automatisch gesetzten Cookies durch Dienstanbieter

Hintergrund: Microsoft Advertising

Microsoft Advertising (früher bekannt als Bing Ads) ist ein Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Werbung in den Suchergebnissen der Microsoft-Suchmaschinen Bing, Yahoo und AOL sowie auf Partner-Webseiten zu schalten. Das Ziel ist, potenzielle Kunden zu erreichen, während sie aktiv nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen suchen. Werbetreibende wählen Schlüsselbegriffe aus, die zu den Produkten oder Dienstleistungen passen, die sie bewerben möchten. Wenn ein Benutzer einen dieser Schlüsselbegriffe in Bing, Yahoo, AOL oder auf einer Partner-Webseite eingibt, wird die Anzeige des werbenden Unternehmens eingeblendet. Microsoft Advertising bietet erweiterte Zielgruppen-Targeting-Optionen, darunter Standort, Geschlecht, Alter und Gerätekategorien (z. B. Desktop oder Mobilgerät), um die gewünschte Zielgruppe möglichst präzise erreichen zu können. Es enthält außerdem diverse Analysetools, mit denen sich der Erfolg der Werbekampagnen messen lässt. Für die Erfassung der Aktivitäten der Suchmaschinennutzer auf Drittwebseiten setzt Microsoft Advertising Cookies ein. Microsoft stellt seinen Kunden dafür einen Code zur Verfügung, den diese in ihre Webseiten einbinden. Werden die Webseiten aufgerufen, werden Cookies auf den Endgeräten der Besucher gesetzt oder vorhandene Cookies von dort ausgelesen. Das Setzen der Cookies wird dabei von den Betreibern der Webseiten und nicht direkt durch Microsoft veranlasst. In seinen Geschäftsbedingungen verpflichtet Microsoft die Betreiber, die Einwilligung der Webseitennutzer für das Setzen der Cookies einzuholen, da die Cookies technisch nicht erforderlich sind.