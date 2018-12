Exit vom Brexit? Nach Ansicht des Generalanwalts beim EuGH kann Großbritannien seine Austrittserklärung EU ohne Zustimmung der übrigen Mitgliedstaaten noch bis zum 29.3.2018 einseitig zurücknehmen. Damit bliebe die Tür für die Brexit-Gegner weit geöffnet - falls der EuGH nicht anders entscheidet. Schottische, britische und EU-Abgeordnete klagten sich mit der Frage bis zum EuGH durch.

Exit vom Brexit? Nach Ansicht des Generalanwalts beim EuGH kann Großbritannien seine Austrittserklärung EU ohne Zustimmung der übrigen Mitgliedstaaten noch bis zum 29.3.2018 einseitig zurücknehmen. Damit bliebe die Tür für die Brexit-Gegner weit geöffnet - falls der EuGH nicht anders entscheidet. Schottische, britische und EU-Abgeordnete klagten sich mit der Frage bis zum EuGH durch.

Am 11.12.2018 kommt es im britischen Unterhaus zum Schwur für die Ministerpräsidentin Theresa May. Dann wird darüber abgestimmt, ob das britische Parlament den von der Ministerpräsidentin ausgehandelten Modalitäten zum Austritt aus der EU zustimmt oder nicht. Verweigert das Parlament die Zustimmung - und dafür spricht zur Zeit einiges - sind verschiedene Szenarien denkbar. Eines davon - so hoffen jedenfalls die Brexit-Gegner - wäre der Rücktritt vom Austritt.

EuGH entscheidet über Bedingungen eines möglichen Exit vom Brexit

Ob ein solcher Exit vom Brexit rechtlich ohne weiteres möglich wäre - über diese Frage muss nun der EuGH befinden. Hierbei sind drei Entscheidungsvarianten denkbar:

der EuGH lehnt einen Rücktritt vom Austritt aus Rechtsgründen ab,

der EuGH lässt einen Exit vom Brexit nur mit Zustimmung der übrigen Mitgliedsländer zu oder

zu oder der EuGH gewährt Großbritannien ein einseitiges Recht zur Rücknahme der Austrittserklärung.

Nur die letzte Option wäre im Sinne der Brexit-Gegner, denn die Option einer Rücknahme des Austritts mit Zustimmung der übrigen EU Mitgliedsländer wäre schon aus Zeitgründen bis zum 29.3.2019 kaum zu machen.

Rechtlich maßgeblich ist der EU-Vertrag

Vor diesem Hintergrund stellt sich die völker- und EU-rechtlich spannende Frage der rechtlichen Beurteilung dieser verschiedenen Optionen. Die entscheidenden Rechtsgrundlagen finden sich in Art. 50 des EU-Vertrages vom 7.2.1992.

Gemäß Art. 50 Abs. 1 des EU-Vertrages kann jeder Mitgliedstaat im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten.

beschließen, aus der Union auszutreten. Gemäß Art. 50 Abs. 2 hat ein Mitgliedstaat seine Absicht, aus der EU auszutreten, dem Europäischen Rat förmlich mitzuteilen . (Dies hat Großbritannien am 29. März 2017 getan.)

. (Dies hat Großbritannien am 29. März 2017 getan.) Im Anschluss daran kann der Austrittsstaat gemäß Art 50 Abs. 2 mit der Union ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aushandeln.

Die von der EU geschlossenen Verträge finden auf den betroffenen Staat gemäß Art. 50 Abs. 3 zwei Jahre nach der Mitteilung der Austrittsabsicht keine Anwendung mehr (= endgültiger Austritt), es sei denn in einem Austrittsabkommen wird einvernehmlich etwas anderes geregelt.

Der EU-Vertrag regelt nicht den Rücktritt vom Austritt

Eine eindeutige Regelung darüber, ob und unter welchen Bedingungen eine Austrittserklärung zurückgenommen werden kann, enthält der EU Vertrag nicht. Genau diese Frage einer möglichen einseitigen Rücknahme der Austrittserklärung könnte aber für die derzeit laufenden Verhandlungen im englischen Parlament eine wichtige Rolle spielen.

Abgeordnete klagen vor schottischem Gericht

Vor diesem Hintergrund haben einige Abgeordnete des schottischen, des britischen und des EU-Parlaments am 21.9.2018 beim zuständigen Zivilgericht Schottlands dem „Court of Session, Inner House“ einen Feststellungsantrag eingereicht.

Der Antrag ist formal gegen das „Brexit Secretary of State“ gerichtet

und zielt auf Klärung der Frage, ob eine einseitige Rücknahme des Brexit rechtlich möglich ist.

Erstinstanzlich hat das schottische Gericht den Antrag zurückgewiesen. Das Feststellungsbegehren ziele auf die Klärung einer hypothetischen Rechtsfrage und sei ohne praktische Relevanz, da keine Anzeichen für den realen Eintritt einer solchen Situation bestünden.

da keine Anzeichen für den realen Eintritt einer solchen Situation bestünden. Daher sei der Feststellungsantrag unzulässig.

Vorlagebeschluss erst in der Rechtsmittelinstanz

Der „Court of Session, Outer House“ (Rechtsmittelinstanz) folgte dieser Argumentation nicht. Bei der Klage gehe es nicht um eine rein hypothetische Rechtsfrage, vielmehr sei je nach Abstimmung im englischen Unterhaus die Möglichkeit eines Austritts aus dem Brexit nicht völlig auszuschließen und damit nicht hypothetisch, sondern real. Da es um die Auslegung europäischen Rechts und hier insbesondere von Art. 50 des EU-Vertrages geht, hat das schottische Gericht die Rechtsfrage eines einseitigen Rücktritts vom Austritt dem EuGH zur Klärung vorgelegt.

EU-Vertrag mit diversen Auslegungsmöglichkeiten

Der Generalanwalt beim EuGH hat sich in seinem Gutachten mit den verschiedenen Möglichkeiten der Auslegung von Art. 50 des EU-Vertrages auseinandergesetzt:

Vom Wortlaut her lässt Art. 50 die Auslegung zu, dass eine Rücknahme des Brexit grundsätzlich nicht zulässig ist, weil die Vorschrift diese Option nicht ausdrücklich vorsieht.

ist, weil die Vorschrift diese Option nicht ausdrücklich vorsieht. Art. 50 lässt allerdings ausdrücklich eine Verlängerung der Zweijahresfrist für die Austrittsverhandlungen mit Zustimmung der übrigen Mitgliedsländer zu. Hierauf stützen einige Juristen die Schlussfolgerung, dass dann auch die Rücknahme der Austrittserklärung mit Zustimmung der übrigen Mitgliedsländer zulässig sei.

Generalanwalt plädiert für einseitige Rücknahmeoption

Der Generalanwalt hat sich für die dritte Option, nämlich das Recht auf einseitige Rücknahme ohne Zustimmung der übrigen Mitgliedsländer, entschieden.

Nach dem Gutachten des Generalanwalts muss ein Staat, der seine Absicht zum Austritt erklärt, die volle Kontrolle behalten, diese Absicht zu ändern . Wenn eine Absicht einseitig erklärt werden könne, müsse sie auch einseitig wieder zurückgenommen werden können.

. Wenn eine Absicht einseitig erklärt werden könne, müsse sie auch einseitig wieder zurückgenommen werden können. Der Generalanwalt stützt seine Schlussfolgerung auch auf das „ Wiener Abkommen über das Recht der Verträge “ vom 23.5.1969. Auch danach könne die Notifikation des Rücktritts von einem völkerrechtlichen Vertrag jederzeit zurückgenommen werden.

“ vom 23.5.1969. Auch danach könne die Notifikation des Rücktritts von einem völkerrechtlichen Vertrag jederzeit zurückgenommen werden. Es sei im übrigen auch unlogisch, dass ein Staat, der nicht mehr austreten wolle, gezwungen werde, aus der EU auszutreten, um dann um über einen erneuten Eintritt zu verhandeln.

Wie müsste der Rücktritt vom Austritt gestaltet werden

Der Generalanwalt plädiert allerdings für gewisse Anforderungen an einen möglichen Rücktritt vom Austritt.

So müsse der austretende Staat die Rücktrittsabsicht ebenso wie den Austritt den übrigen EU-Ländern förmlich mitteilen .

. Außerdem müsse nach Art. 50 des EU-Vertrages Großbritannien im Falle eines Exit vom Brexit seine Verfassungsvorgaben einhalten , d.h. das Parlament müsse dem Rücktritt vom Austritt ebenso zustimmen, wie es zuvor dem Austritt selbst zustimmen musste.

, d.h. das Parlament müsse dem Rücktritt vom Austritt ebenso zustimmen, wie es zuvor dem Austritt selbst zustimmen musste. Daneben legte der Generalanwalt besonderen Wert darauf, dass die Erklärung sowohl des Rücktritts als auch des Austritts nicht missbräuchlich erfolgen dürften. Er sah insoweit bei der Möglichkeit der jederzeitigen Rücknahme einer Austrittserklärung die Gefahr von möglichen taktischen Austrittserklärungen, die einzelne Mitgliedsländer instrumentalisieren könnten, um ihre spezifischen Ziele innerhalb der EU durchzudrücken.

Generalanwalt plädiert

Im Ergebnis schlug der Generalanwalt am EuGH Manuel Compos Sanchez-Bordona dem Gericht vor, durch Urteil festzustellen, dass Art. 50 des EU-Vertrages die einseitige Rücknahme einer Austrittserklärung zulässt. Eine Entscheidung des EuGH dürfte noch in diesem Monat fallen. Am 11. Dezember findet die Abstimmung im britischen Unterhaus statt. Sinnvoll wäre eine Entscheidung vor diesem Datum, was für die Luxemburger Richter allerdings zu einem erheblichen Zeitdruck führt. Der EuGH folgt seinen Gutachtern häufig, aber nicht immer.

Die Brexit-Gegner in Großbritannien fühlen sich durch die Stellungnahme des Generalanwalts erst einmal beflügelt und wittern Morgenluft für ein neues Referendum.

(EuGH, Schlussantrag des Generalanwalts vom 4.12.2018, C-621/18).

