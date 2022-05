Corona-Quarantäne: Kein Schmerzensgeld für ein 5jähriges Kind

Mitreisende hatte sich mit COVID-19 infiziert : Quarantäne-Anordnungen berechtigen nicht zur Minderung des Reisepreises

Wird bei einer Urlaubsreise in Zypern coronabedingte Quarantäne angeordnet, weil jemand in der Reisegruppe an Covid-19 erkrankt, sind betroffene Reisende nicht zu einer Minderung des Reisepreises berechtigt: Die Quarantäne verwirklicht kein reisespezifisches Risiko, sondern sie ist Ausprägung des allgemeinen Lebensrisikos. Weiter