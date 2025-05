Legal Tech Workshop bei Haufe

Die Rechtswelt verändert sich – sei dabei! Bei dieser kostenlosen Veranstaltung für Jura-Studierende hast du die Möglichkeit, Legal Tech hautnah zu erleben. Erfahre, wie bei Haufe Technologie und juristisches Know-how zusammen innovative Lösungen schaffen. Knüpfe Kontakte und gestalte die Zukunft des Rechts mit!

Von der Idee zum Produkt: Was dich erwartet

Unsere Veranstaltung bietet dir einen umfassenden Einblick in die Entwicklung moderner Legal Tech-Lösungen. Vom ersten Brainstorming bis hin zur finalen Produktumsetzung – du erlebst alle Schritte live und interaktiv.

Highlights des Programms:

Design Thinking Workshop : Entwickle innovative Ideen mit unserem Team von New Business Opportunities.

: Entwickle innovative Ideen mit unserem Team von New Business Opportunities. KI und die Rechtswelt : Erfahre, wie Künstliche Intelligenz die Zukunft der Rechtsberatung prägt – präsentiert von unserem KI-Expertenteam.

: Erfahre, wie Künstliche Intelligenz die Zukunft der Rechtsberatung prägt – präsentiert von unserem KI-Expertenteam. Produkt-Review im Legal Tech Lab: Übernimm die Rolle eines Stakeholders und analysiere ein reales Produkt wie den CoPilot HR oder Tax. Plane die nächsten Entwicklungsschritte und lerne agile Arbeitsweisen kennen.

Theorie trifft Praxis

Im Gegensatz zu klassischen Vorträgen packst du bei uns selbst mit an. In unseren interaktiven Breakout-Sessions kannst du eigene Ideen entwickeln und in die Produktwelt eintauchen. Du lernst, wie juristische Expertise und technologische Innovation zusammenwirken.

Netzwerken und Karrierechancen

Selbstverständlich kommt auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. Beim gemeinsamen Mittagessen, in den Pausen und auf der Dachterrasse hast du die Gelegenheit, dich mit Expert:innen und anderen Teilnehmenden zu vernetzen. So erfährst du aus erster Hand, welche spannenden Karrierewege dir im Bereich Legal Tech offenstehen.

Warum du teilnehmen solltest

Lerne innovative Methoden: Design Thinking, agile Entwicklung und mehr.

Erhalte praxisnahe Einblicke: Arbeite aktiv mit und bringe eigene Ideen ein.

Knüpfe Kontakte: Tausche dich mit Expert:innen und Gleichgesinnten aus.

Melde dich jetzt an!

Die Veranstaltung findet am Freitag, 6. Juni 2025 von 9 - 14 Uhr auf unserem Campus statt. Die Plätze sind begrenzt – sichere dir deinen Platz und erlebe Legal Tech hautnah. Wir freuen uns auf dich!

📍 Achtung: Die Veranstaltung findet ausschließlich in Präsenz statt!

👉 Jetzt anmelden: Hier geht es zur Anmeldung

Gemeinsam mit unseren Partnern

Diese Veranstaltung führen wir in Zusammenarbeit mit unseren studentischen Partnerinitiativen recode.law und disrupt.law durch. Wir möchten dir gemeinsam die Möglichkeit bieten, die Zukunft des Rechts aktiv mitzugestalten und Legal Tech hautnah zu erleben.