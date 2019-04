Berufungsschriftsatz statt an das LG an das OLG adressiert

Bild: www.foto-und-mehr.de - stock.adobe.com Der Anwalt muss sein Personal nicht jedes kleinteilige Detail beim Beheben eines Fehlers vorschreiben

Fristversäumnis ist der Alptraum für die Anwaltskanzlei. Doch Fehler unterlaufen auch den aufmerksamsten Mitarbeitern: Geht aber ein Berufungsschriftsatz am letzten Tag der Frist an das falsche Gericht, kann dies das abrupte, unerwünschte Ende des Verfahrens bedeuten. Der BGH klärt einmal mehr auf, was er von Rechtsanwälten und ihrer Kanzleiorganisation erwartet.