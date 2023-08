Bundesrechtsanwaltsgebühren... / § 6 Mehrere Auftraggeber

(1) 1Wird der Rechtsanwalt in derselben Angelegenheit für mehrere Auftraggeber tätig, so erhält er die Gebühren nur einmal. 2Ist der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit derselbe, so erhöhen sich die Geschäftsgebühr (§ 118 Abs. 1 Nr. 1) und die ...

mehr

4 Wochen testen