Bauordnung Niedersachsen / § 74 Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) 1Ist der Bund oder ein Land Bauherr, so tritt an die Stelle einer sonst erforderlichen Baugenehmigung die Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde, wenn 1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Überwachung der Bauarbeiten in ...

