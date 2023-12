(1) 1Die Bewertungen der Schadstoffe und Schadstoffgruppen sowie die Schwellenwerte ergeben sich aus folgender Tabelle:

Nr. Bewertete Schadstoffe und Schadstoffgruppen Einer Schadeinheit entsprechen jeweils folgende volle Messeinheiten Schwellenwerte nach Konzentration und Jahresmenge Verfahren zur Bestimmung der Schädlichkeit des Abwassers 1 Oxidierbare Stoffe in chemischem Sauerstoffbedarf (CSB) 50 Kilogramm Sauerstoff 20 Milligramm je Liter und 250 Kilogramm Jahresmenge 303 2 Phosphor 3 Kilogramm 0,1 Milligramm je Liter und 15 Kilogramm Jahresmenge 108 3 Stickstoff als Summe der Einzelbestimmungen aus Nitratstickstoff, Nitritstickstoff und Ammoniumstickstoff 25 Kilogramm 5 Milligramm je Liter und 125 Kilogramm Jahresmenge Nitratstickstoff: 106 Nitritstickstoff: 107 Ammoniumstickstoff: 202 4 Organische Halogenverbindungen als adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 2 Kilogramm Halogen, berechnet als organisch gebundenes Chlor 100 Mikrogramm je Liter und 10 Kilogramm Jahresmenge 302 5 Metalle und ihre Verbindungen: und 5.1 Quecksilber 20 Gramm 1 Mikrogramm 100 Gramm 215 5.2 Cadmium 100 Gramm 5 Mikrogramm 500 Gramm 207 5.3 Chrom 500 Gramm 50 Mikrogramm 2,5 Kilogramm 209 5.4 Nickel 500 Gramm 50 Mikrogramm 2,5 Kilogramm 214 5.5 Blei 500 Gramm 50 Mikrogramm 2,5 Kilogramm 206 5.6 Kupfer 1 000 Gramm 100 Mikrogramm 5 Kilogramm 213 Metall je Liter Jahresmenge 6 Giftigkeit gegenüber Fischeiern 6 000 Kubikmeter Abwasser geteilt durch GEI GEI= 2 401

2GEI ist der Verdünnungsfaktor, bei dem Abwasser im Fischeitest nicht mehr giftig ist. 3Die Verfahren zur Bestimmung der Schädlichkeit des Abwassers entsprechen den Analyse- und Messverfahren nach den Nummern, die in Anlage 1 der Abwasserverordnung angegeben sind.

(2) 1Wird Abwasser in Küstengewässer eingeleitet, bleibt die Giftigkeit gegenüber Fischeiern insoweit unberücksichtigt, als sie auf dem Gehalt an solchen Salzen beruht, die den Hauptbestandteilen des Meerwassers gleichen. 2Das Gleiche gilt für das Einleiten von Abwasser in Mündungsstrecken oberirdischer Gewässer in das Meer, die einen ähnlichen natürlichen Salzgehalt wie die Küstengewässer aufweisen.