Bild: MEV-Verlag, Germany Mancher Kunde wird beim Autokauf lieber von einer Frau beraten. Kann man dadurch das AGG knacken?

AGG-Strafen für diskriminierende Bewerbungen liegen im Trend. Mit der Überschrift "Frauen an die Macht" in einer Stellenanzeige hat ein Autohaus die Werbetrommel für Verkäuferinnen gerührt und sich in das Visier des AGG gebracht. Die Entschädigungsklage des abgelehnten männlichen Bewerbers lehnte das Arbeitsgericht Köln jedoch ab und entschied: Die Benachteiligung des Mannes war zulässig.