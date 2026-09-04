Der Fachkräftemangel bringt Unternehmen dazu, Talentpools zu erschließen, die bislang zu wenig Beachtung fanden. Ein Beispiel dafür ist Neurodiversität: Je nachdem, welche Bedingungen zugrunde gelegt werden, gelten schätzungsweise 10 bis über 25 Prozent der Bevölkerung als neurodivergent (siehe unten). Neurodivergente Menschen sind am Arbeitsmarkt aber nach wie vor deutlich unterrepräsentiert und häufig von Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung betroffen. Gleichzeitig rückt das Thema zunehmend in den Fokus der internationalen HRM-Forschung. Beispielsweise widmet die Fachzeitschrift Human Resource Management dem Thema ein eigenes Special Issue, und auch in anderen Fachzeitschriften erscheinen erste Überblicksartikel zu diesem noch eher jungen Thema. Entsprechend möchten wir in diesem Beitrag eine erste Bilanz ziehen, auch wenn noch einige Forschungsfragen offen sind. Denn für deutsche Unternehmen ist das Thema Neurodiversität aus mehreren Gründen relevant. Es erweitert die Diversity-...
Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.
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