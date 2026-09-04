Neurodiversität ist kein Randthema, sondern eine Querschnittsaufgabe für das Personalmanagement. Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass wirksame Maßnahmen selten hochkomplex oder teuer sind, sondern vor allem konsequente Umsetzung und kontinuierliche Begleitung erfordern.

Bild: Haufe Online Redaktion/Bild KI-generiert Neurodiversität ist kein Randthema, sondern eine Querschnittsaufgabe für das Personalmanagement. Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass wirksame Maßnahmen selten hochkomplex oder teuer sind, sondern vor allem konsequente Umsetzung und kontinuierliche Begleitung erfordern.

Der Fachkräftemangel bringt Unternehmen dazu, Talentpools zu erschließen, die bislang zu wenig Beachtung fanden. Ein Beispiel dafür ist Neurodiversität: Je nachdem, welche Bedingungen zugrunde gelegt werden, gelten schätzungsweise 10 bis über 25 Prozent der Bevölkerung als neurodivergent (siehe unten). Neurodivergente Menschen sind am Arbeitsmarkt aber nach wie vor deutlich unterrepräsentiert und häufig von Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung betroffen. Gleichzeitig rückt das Thema zunehmend in den Fokus der internationalen HRM-Forschung. Beispielsweise widmet die Fachzeitschrift Human Resource Management dem Thema ein eigenes Special Issue, und auch in anderen Fachzeitschriften erscheinen erste Überblicksartikel zu diesem noch eher jungen Thema. Entsprechend möchten wir in diesem Beitrag eine erste Bilanz ziehen, auch wenn noch einige Forschungsfragen offen sind. Denn für deutsche Unternehmen ist das Thema Neurodiversität aus mehreren Gründen relevant. Es erweitert die Diversity-...