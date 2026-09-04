Aus Fehlern zu lernen scheint das Mantra unserer Zeit zu sein. Fehler in Organisationen sind unbeabsichtigte Abweichungen von Zielen, die sowohl negative Konsequenzen – wie Zeitverluste – als auch positive Auswirkungen haben können, etwa Innovation, organisationales Lernen und eine verbesserte Organisationsleistung (Frese/Keith, 2015; Frese/Zapf, 1994). Populäre Ansätze wie Agile, Scrum oder Lean Startup haben die Fähigkeit, zu experimentieren und schnell aus Fehlern zu lernen, zu einer Schlüsselkompetenz des frühen 21. Jahrhunderts gemacht.
Fehler treten insbesondere in dynamischen Umwelten auf, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Solange sich die Umwelt nicht verändert, kommen wir mit bestehenden Lösungen für wiederkehrende Probleme gut zurecht. Es entstehen Routinen, die die Lösung alltäglicher Probleme schnell und einfach machen. Erst wenn sich die Umwelt verändert, reichen diese Routinen nicht mehr aus, und wir müssen uns anpassen. Häufig sind es Fehler, die uns darauf aufm...
Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.
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