Lernen aus Fehlern und was es dazu braucht: Demut sollte positiv bewertet und gefördert werden, kulturelle Normen für demütiges Verhalten sollten etabliert und Demut ermöglicht werden.

Bild: Haufe Online Redaktion/Bild KI-generiert Lernen aus Fehlern und was es dazu braucht: Demut sollte positiv bewertet und gefördert werden, kulturelle Normen für demütiges Verhalten sollten etabliert und Demut ermöglicht werden.

Aus Fehlern zu lernen scheint das Mantra unserer Zeit zu sein. Fehler in Organisationen sind unbeabsichtigte Abweichungen von Zielen, die sowohl negative Konsequenzen – wie Zeitverluste – als auch positive Auswirkungen haben können, etwa Innovation, organisationales Lernen und eine verbesserte Organisationsleistung (Frese/Keith, 2015; Frese/Zapf, 1994). Populäre Ansätze wie Agile, Scrum oder Lean Startup haben die Fähigkeit, zu experimentieren und schnell aus Fehlern zu lernen, zu einer Schlüsselkompetenz des frühen 21. Jahrhunderts gemacht.

Fehler treten insbesondere in dynamischen Umwelten auf, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Solange sich die Umwelt nicht verändert, kommen wir mit bestehenden Lösungen für wiederkehrende Probleme gut zurecht. Es entstehen Routinen, die die Lösung alltäglicher Probleme schnell und einfach machen. Erst wenn sich die Umwelt verändert, reichen diese Routinen nicht mehr aus, und wir müssen uns anpassen. Häufig sind es Fehler, die uns darauf aufm...