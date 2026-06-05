Liebermann und Frei untersuchen, inwiefern agile Arbeitsweisen mit der Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse zusammenhängen und welche Mechanismen sowie Kontextbedingungen dabei eine Rolle spielen. Der Beitrag zeigt, welche individuellen und organisationalen Voraussetzungen nötig sind, damit Ressourcen gefördert, Anforderungen bewältigt werden und so agile Arbeit motivierend wirkt.
Agilität lässt sich als die Fähigkeit von Organisationen und Teams verstehen, unter volatilen Bedingungen, etwa technologischem Wandel, globalem Wettbewerb, verkürzten Innovationszyklen oder sich schnell verändernden Kundenanforderungen, schnell, flexibel und kundennah zu handeln. Dabei stellen vor allem kurze Planungszyklen, eine iterative Entwicklung, eine enge Einbindung von Stakeholdern und kontinuierliches Feedback zentrale Elemente dar (Highsmith, 2002). In den vergangenen Jahren hat sich diese Arbeitsform weit über die IT-Branche hinaus etabliert. Heute finden sich agile Praktiken, wie die von Schwaber und Sutherland (2020) entwickelten Scrum-Arbeitstechniken, auch in Industrieunternehmen, wissensintensiven Dienstleistungen, Start-ups sowie zunehmend im öffentlichen Sektor. Mit der Einführung dieser neuen Methoden der Zusammenarbeit wird die Erwartung verknüpft, Innovationsprozesse zu beschleunigen, die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Selbstverantwortung sowie Motiva...
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