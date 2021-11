Bild: Nana Rausch/Quick Honey Künstliche Intelligenz kann einzelne Aufgaben im Recruiting übernehmen. Doch welche Einsatzmöglichkeiten gibt es? Was gilt es zu beachten?

KI kann die Talent-Akquise und die Bewerber­auswahl sinnvoll unterstützen und wird auch schon in der Praxis eingesetzt. Daniel Mühlbauer gibt einen Überblick über das, was im Recruiting-Prozess möglich ist, und erläutert, was an der Schnittstelle von menschlicher und maschineller Intelligenz zu beachten ist.