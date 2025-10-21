Rentnerbeschäftigung rechtssicher gestalten

In vielen Unternehmen herrscht Unsicherheit darüber, wie ältere Fachkräfte weiterbeschäftigt oder zurückgeholt werden können. Mit der richtigen rechtlichen Ausgestaltung profitieren beide Seiten.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden fast 13 Millionen Arbeitnehmende bis 2036 das Renteneintrittsalter überschritten haben. Dies entspricht knapp 30 Prozent der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen. Unternehmen suchen daher immer häufiger nach Wegen, ältere Mitarbeitende länger zu halten, um so weiterhin auf ihre Erfahrung und Kompetenz zurückgreifen zu können. Dafür kommen verschiedene Arten der Rentnerbeschäftigung in Betracht.
Im Fokus stehen dabei ebenso die Besonderheiten einer sogenannten Hinausschiebensvereinbarung wie Befristungsfragen, Altersteilzeitvereinbarungen oder gar eine selbstständige Beschäftigung im Rentenalter – oftmals unter Einbeziehung steuerlicher Begünstigungen (Stichwort geplante Aktivrente). Damit Arbeitgeber im Einzelfall entscheiden können, müssen sie neben finanziellen und organisatorischen Aspekten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.
HR-Praxis-Tipp: Identifizieren Sie frühzeitig Mitarbeitende, bei denen Interesse...
-
Entgeltfortzahlung: Wenn unterschiedliche Krankheiten aufeinander folgen
4.181
-
Wann Urlaubsverfall und Urlaubsübertragung möglich sind
2.9414
-
Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung von Arbeitnehmenden
2.546
-
Urlaubsanspruch bei Arbeitgeberwechsel richtig berechnen
1.91716
-
Wie Arbeitgeber in der Probezeit kündigen können
1.700
-
Wann müssen Arbeitgeber eine Abfindung zahlen?
1.4172
-
Nebenjob: Was arbeitsrechtlich erlaubt ist
1.235
-
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
1.218
-
Arbeitszeitkonto: Diese rechtlichen Vorgaben gelten für Arbeitgeber
1.191
-
Umsetzung der EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz
1.132
-
Ermittlungsverfahren darf ins Arbeitszeugnis
20.10.2025
-
Außerordentliche Kündigung: Wann eine soziale Auslauffrist nötig ist
16.10.2025
-
Kündigung wegen falscher Überstundenforderung
15.10.2025
-
Tätlichkeit gegenüber Vorgesetztem rechtfertigt die Kündigung
13.10.2025
-
Verhaltensbedingte Kündigung: Was Arbeitgeber beachten müssen
10.10.2025
-
Keine Rückzahlungsverpflichtung für Fortbildungskosten
08.10.2025
-
Kündigung auf Druck der Kollegen unwirksam
07.10.2025
-
Pauschale Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag ist unzulässig
06.10.2025
-
Was bei der Kündigung Schwerbehinderter zu beachten ist
02.10.20252
-
Unrechtmäßige Abmahnung wegen angeblicher Schmähkritik
01.10.2025