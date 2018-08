Karl-Michael Loleit hat für die Großhandelsgruppe Antalis in Deutschland und Österreich die Position des Human Resources Directors übernommen. Für Deutschland begleitet er in dieser Funktion unter anderem die Neuausrichtung des Unternehmens.

Karl-Michael Loleit hat für die Großhandelsgruppe Antalis in Deutschland und Österreich die Position des Human Resources Directors übernommen. Für Deutschland begleitet er in dieser Funktion unter anderem die Neuausrichtung des Unternehmens.

Im Fokus steht für Loleit die Mitarbeiterförderung und die Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. Der Jurist verfügt über langjährige Erfahrungen in leitenden HR-Positionen in der Automotive- und Finanzdienstleistungsbranche. In den vergangenen drei Jahren war er Direktor Retail Development bei einem internationalen Nutzfahrzeughersteller.

Antalis ist eine Großhandelsgruppe für Kommunikationsmedien in den Bereichen Print, Office, Packaging und Large Format Printing. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 6.000 Mitarbeiter weltweit.