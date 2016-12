Neue Personaldirektorin bei Otto

22.11.2011 | Personalszene

Sabine Josch ist seit September Personaldirektorin bei der Otto GmbH & Co KG. In ihrer neuen Funktion ist die 43-Jährige für rund 4.150 Mitarbeiter verantwortlich und berichtet an Personalvorstand und Arbeitsdirektor Alexander Birken.

Josch war zuletzt Bereichsleiterin Interne und Externe Kommunikation sowie Pressesprecherin der Otto Group. Als "Direktorin Otto Personal" verantwortet sie künftig die Bereiche Personalentwicklung & Personalmarketing, Recruiting & Beratung, Aktiv.net (Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und -medizin), Service Center Personal und Kulturentwicklung beim Online-Händler Otto, einem Unternehmen der Otto Group.