"Beste Arbeitgeber" der IT-Branche ausgezeichnet

In der IT-Branche liegt Microsoft ganz vorne unter den Top-Arbeitgebern.

Das Great Place to Work Institut Deutschland hat in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Bitkom und der Fachzeitschrift Computerwoche die "Besten Arbeitgeber" in der IT für das Jahr 2013 gekürt. Insgesamt 40 IT-Unternehmen aller Größenklassen konnten sich auf der Bestenliste platzieren.

Bei den Großunternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten belegen die deutsche Niederlassung des Softwarekonzerns Microsoft aus Unterschleißheim bei München (Platz 1), das Software- und IT-Dienstleistungshaus Datev aus Nürnberg sowie der Walldorfer Softwarehersteller SAP die Spitzenplätze.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 1.000 Mitarbeitern gelang der deutschen Niederlassung des Speichertechnik-Spezialisten Netapp aus dem bayrischen Kirchheim (Platz 1), dem Softwareentwickler Vector Informatik aus Stuttgart und der im Europarc Dreilinden in Brandenburg beheimateten Ebay Gruppe Deutschland der Sprung an die Spitze.

Bei den ausgezeichneten Betrieben mit 101 bis 500 Beschäftigten liegen das IT-Beratungs- und Systemhaus Pentasys aus München (Platz 1), der IT-Berater Convista Consulting aus Köln und das Softewarehaus SAS Institute aus Heidelberg vorn.

Zu den Top-Platzierten in der Kategorie der kleineren Unternehmen mit 50 bis 100 Beschäftigten zählen der IT-Dienstleister MaibornWolff aus München (Platz 1), das IT-Beratungshaus Mindsquare aus Seelze in Niedersachsen und der Spezialist für medizinische Softwareanwendungen Tomtec Imaging Systems aus dem bayrischen Unterschleißheim.

Hintergrund und Ziele des Wettbewerbs

Insgesamt hatten sich 87 IT-Unternehmen um eine Auszeichnung in dem erstmals durchgeführten Branchenwettbewerb "Beste Arbeitgeber in der IT" beworben und sich im Rahmen der Benchmark-Untersuchung einer unabhängigen Überprüfung der Arbeitsplatzqualität und der Personalarbeit gestellt. 40 Unternehmen schafften es auf die aktuelle Beste-Arbeitgeber-Liste.

Bewertungsgrundlage waren anonyme Mitarbeiterbefragungen in den teilnehmenden Unternehmen zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in das Management, Identifikation mit der persönlichen Arbeit und dem Unternehmen, Teamgeist, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde die Qualität der Maßnahmen der Personalarbeit in den Unternehmen untersucht. Die beiden Bewertungsinstrumente wurden im Verhältnis 2 zu 1 gewichtet; das Urteil der Beschäftigten stand im Vordergrund.

