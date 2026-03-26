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Wissensmanagement im Offboarding

News 26.03.2026 | 09:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
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Wissensmanagement im Offboarding
Bild: VioletaStoimenova/GettyImages Eine Möglichkeit fürs Wissensmanagement: Tandem-Phasen, in denen ausscheidende Mitarbeitende gemeinsam mit ihren Nachfolgern arbeiten.

Ob explizit oder implizit, ob durch Übergabe, Tandem-Arbeit oder digitale Lösungen – Wissensmanagement ist ein zentrales Ziel guter Offboarding-Prozesse. Wirksam gestaltet, kann Offboarding zu einem strategischen Instrument der Wissenssicherung werden kann. 

Wissen ist nicht gleich Wissen. Um Offboarding wirksam zu gestalten, hilft es, drei Ebenen zu unterscheiden.

  • Explizites Wissen: schriftlich dokumentierte Informationen wie Prozesse, Formulare, Checklisten 
  • Implizites Wissen: Erfahrungswissen, das schwer in Worte zu fassen ist, aber in der Praxis wirkt – zum Beispiel Umgang mit schwierigen Situationen, informelle Netzwerke, Einschätzungen 
  • Beziehungswissen: Vertrauen, Kommunikationswege, Fingerspitzengefühl im Umgang mit Klientinnen und Klienten, Kolleginnen und Kollegen, Partnern

Gerade implizites und beziehungsbasiertes Wissen wie es zum Beispiel in der Sozial- und Bildungsbranche häufig ist, ist hoch wirksam – aber schwer greifbar. Es braucht gezielte Formate, um es weiterzugeben: begleitete Übergaben, Tandem-Modelle, Reflexionsgespräche, Mentoring oder digitale Wissensspeicher.

Wissensweitergabe als Teil des Offboarding-Prozesses

Ein gutes Offboarding integriert Wissensmanagement nicht als zusätzliches Modul, sondern als selbstverständlichen Bestandteil. Das bedeutet:

  • Zeit und Raum für strukturierten Austausch schaffen, 
  • Verantwortung für Wissenstransfer klären (zum Beispieldurch Checklisten, HR-Unterstützung),
  • Instrumente zur Dokumentation bereitstellen, 
  • Wertschätzung für das Weitergeben von Wissen ausdrücken. 

Besonders wirkungsvoll sind Tandem-Phasen, in denen ausscheidende Mitarbeitende gemeinsam mit ihren Nachfolgern arbeiten – begleitet durch Reflexionsgespräche oder Hospitationen.

Digitale und soziale Brücken bauen

Wissen kann auch nach dem offiziellen Austritt weiterfließen. Modelle wie die digitale Ruhestandsbrücke ermöglichen es, erfahrene Mitarbeitende projektbezogen oder beratend einzubinden – zum Beispielüber Remote-Beratung, digitale Wissensplattformen oder punktuelle Mentoring-Angebote.

So bleibt Wissen lebendig – und das Unternehmen in Kontakt mit seiner eigenen Geschichte.

Was Organisationen brauchen: Kultur und Struktur

Erfolgreiches Wissensmanagement im Offboarding erfordert beides:

  • eine Kultur der Anerkennung und Verantwortung – denn als Offboardee Wissen weiterzugeben, ist kein passives Auslaufen aus dem Unternehmen, sondern ein aktiver, verantwortungsvoller Beitrag zur Zukunftssicherung, sowie 
  • klare Strukturen, die Zeit, Methoden und Raum für Übergabe schaffen. 

Mini-Toolbox: Wissen sichern im Offboarding

Diese Werkzeuge helfen dabei, Erfahrungswissen gezielt zu erhalten: 

Strukturierte Übergabe

  • Übergabe-Checklisten
  • Kontaktlisten
  • Aufgabenpläne
  • Rollenprofile und Verantwortungsdokumentation

Erfahrungswissen erfassen

  • Reflexionsgespräche und strukturierte Rückblickrunden
  • Erfahrungsprotokolle
  • Lernjournale oder "Wissenslandkarten"
  • Audio- oder Videodokumentationen ("Wissen to go")
  • zukünftig KI-generierte Chatbots

Soziale Übergabemodelle

  • Tandem-Zeiten mit Nachfolgern
  • Teaminterne Erfahrungsrunden ("Was wir von … lernen können")
  • Peer-Mentoring und kollegiale Fallbesprechungen

Digitale Formate

  • Wikis, Wissensdatenbanken und geteilte Laufwerke 
  • Begleitung auf Distanz durch Remote-Beratung (zum Beispieldigitale Ruhestandsbrücken)

Langfristige Strategien

  • Alumni-Netzwerke und projektbezogene Einbindung
  • Generationenübergreifende Mentoring-Programme
  • Rückgriff auf Ruheständler bei komplexen Fragestellungen. 

Buchtipp: Praxiswissen Offboarding

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus: Angelika Gaßmann, Kathrin Martini und Dirk Sichelschmidt: "Praxiswissen Offboarding. Übergänge gestalten – Wertschätzung zeigen – Know-how sichern." Schäffer-Poeschel, 2025.

Das Buch erklärt, wie Offboarding die Unternehmenskultur beeinflusst, was scheidende Mitarbeiter beschäftigt, welche Aufgaben Führungskräfte haben und wie man unterstützende Abläufe gestalten kann. Es enthält zudem zahlreiche Checklisten, Praxisbeispiele und Gesprächsleitfäden. Sie können das Buch hier im Haufe-Shop bestellen.


Angelika Gaßmann ist systemische Beraterin mit über 25 Jahren Erfahrung. Sie arbeitet sie als freiberufliche Trainerin für Führungskräfte, Coach und Prozessbegleiterin für Organisationsentwicklungsprojekte in Unternehmen der Sozialbranche.

Kathrin Martini ist Diplom-Sozialarbeiterin (FH). Als Qualitätsmanagementbeauftragte beim Caritasverband Trier begleitet sie Management- und Zertifizierungsprozesse. Weitere Schwerpunkte der Arbeitstätigkeit sind unter anderem die Gestaltung, Einführung und Steuerung von Prozessen, zum Beispiel im Bereich On- und Offboarding, sowie die Mitgestaltung von Leistungsbeschreibungen, Konzeptionen und einrichtungsbezogenen Handbüchern.

Dr. Dirk Sichelschmidt ist Dozent, Qualitätsbeauftragter und stellvertretender Leiter der Fortbildungs-Akademie des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Seminaren zum Thema "gutes" Loslassens und Offboarding in den Ruhestand.


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Schlagworte zum Thema:  Wissensmanagement , Mitarbeitergespräch , Mitarbeiterführung
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