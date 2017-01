Zukunftsstudie zum BGM in Deutschland

23.01.2017 | #whatsnext BGM

Was brauchen Unternehmen, um in Zukunft gesund zu bleiben? Eine neue Studie zeigt die künftigen Handlungsfelder.

Bild: Macrovector / shutterstock.com

Drei starke Partner wollen die zukünftigen Herausforderungen für Unternehmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement identifizieren. Die Online-Befragung für die Studie "#whatsnext – Gesund Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt" von Haufe, TK und IFBG startet am 1. Februar 2017.

Welchen Einfluss haben die zukünftigen Entwicklungen der Arbeitswelt auf das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland? Was ist in den nächsten Jahren erforderlich, damit Arbeitnehmer leistungsfähig und gesund bleiben? Die deutschlandweite Studie "#whatsnext – Gesund Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt“ will den Einfluss von Megatrends wie Digitalisierung, Mobilität und Globalisierung auf die betriebliche Gesundheit überprüfen und künftige Handlungsschwerpunkte für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen identifizieren. Als Datenbasis dienen die Erkenntnisse aus einer am 1. Februar startenden Online-Befragung von Unternehmen, Behörden und Instituten.

Einfluss der Megatrends auf die Unternehmensgesundheit

In der Arbeitswelt vollzieht sich ein kontinuierlicher Wandel, bei dem sich gesamtgesellschaftliche Veränderungen mit Entwicklungen überlagern, die speziell Inhalte, Abläufe und Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit betreffen. Das BGM muss mit diesen Entwicklungen zumindest Schritt halten. So müssen Unternehmen beispielsweise in Zukunft verstärkt die Auswirkungen neuer hochkomplexer Technologien, schneller getakteter Arbeitsabläufe und ungewohnter Arbeitsformen auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit einer alternden Belegschaft im Blick haben. Idealerweise jedoch sollten diese Veränderungen antizipiert und bereits Lösungsansätze entwickelt werden, bevor negative Auswirkungen überhaupt einsetzen. An diesem Desiderat setzt die Studie "#whatsnext – Gesund Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt" an, die auf Basis einer wissenschaftlichen Auswertung Unternehmen Handlungs- und Optimierungsvorschläge für ein zukunftsfestes Gesundheitsmanagement geben will.

TK, Haufe und IFBG – starke Partner für verlässliche Ergebnisse

Initiiert wird die Studie von der Haufe-Gruppe, der Techniker Krankenkasse (TK) und dem Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), das als Ausgründung von Universitätsexperten auch die wissenschaftliche Leitung der Online-Befragung übernommen hat. Mit der gemeinsamen Zukunftsstudie möchten die Kooperationspartner den Grundstein für die Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen und Maßnahmen im BGM legen – und so Unternehmen helfen, mit dem rasanten Wandel der Arbeitswelt Schritt zu halten.

Exklusiver Studienreport mit individuellem Feedback für Unternehmen

Der große Mehrwert für die an der Befragung teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen besteht darin, dass sie vor der Veröffentlichung einen exklusiven Ergebnisbericht mit individuellen Feedback erhalten – mit Hinweisen zu Optimierungsmöglichkeiten ihres BGM in der Zukunft. Teilnehmen an der Online-Befragung können Führungskräfte, BGM-Verantwortliche und Personaler aller Unternehmensgrößen. Die Teilnahme an der Online-Befragung dauert etwa 25 Minuten und ist vom 1. bis zum 28. Februar 2017 möglich.

Teilnahme lohnt sich: Auch Sachpreise warten

Mitmachen lohnt sich: Als Dankeschön für die Teilnahme bekommen alle Befragten neben dem exklusiven Ergebnisbericht und dem individuellen Feedback ein eBook zum BGM und können an der Verlosung von ganztägigen Gesundheitsseminaren der TK und von Spezialangeboten des IFBG teilnehmen.

Partner der Studie "#whatsnext – Gesund Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt"

Das Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) ist als Ausgründung von Wissenschaftlern der Universitäten in Konstanz, München (TU) und Karlsruhe (KIT) auf wissenschaftliche Befragungen und Erfolgsmessungen im BGM-Kontext sowie auf das Durchführen innovativer Maßnahmen spezialisiert (www.ifbg.eu).

Die TK Techniker Krankenkasse ist mit 9,7 Millionen Versicherten und über 800.000 Firmenkunden (Stand: Juli 2016) die größte Krankenkasse in Deutschland.

Die Haufe-Gruppe gehört in Deutschland zu den innovativsten und führenden Medien- und Softwarehäuser auf den Gebieten Recht, Wirtschaft und Steuern. Über fünf Millionen Nutzer in rund 1.000.000 Unternehmen und Organisationen arbeiten erfolgreich mit Lösungen des Unternehmens.